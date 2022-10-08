Оккупанты заявили о возобновлении движения по Крымскому мосту, но есть ограничения

8 октября, 18:16
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Пожар на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Stringer)

Пожар на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Stringer)

Ставленник Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов заявил о возобновлении движения через Крымский мост для легковых автомобилей и автобусов.

Об этом он написал в Telegram.

"Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту. На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром Керчь-2", - говорится в сообщении.

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8 октября на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Он частично разрушен, движение по мосту закрыто. оккупанты сначала заявили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту якобы «подорвали грузовой автомобиль».

Источники НВ в правоохранительных органах сообщают, что подрыв Крымского моста — спецоперация Службы безопасности Украины. В СБУ заявили, что свою роль будут комментировать «после окончательной победы».

В Кремле не знают, когда восстановят мост. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи «с чрезвычайной ситуацией» на оккупированном полуострове.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Крым Сергей Аксенов Крымский мост Война России против Украины

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