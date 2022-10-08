«Законная цель ВСУ». Пожар на Крымском мосту — существенный удар по позиции РФ — Снегирев 8 октября, 09:39 Эксклюзив НВ 8 октября в 6:00 на Крымском мосту вспыхнул масштабный пожар (Фото:REUTERS/Stringer)

Военный эксперт Дмитрий Снегирев, комментируя в эфире Радио НВ масштабный пожар на Крымском мосту, предположил, что возгорание могло произойти в результате влияния внешнего фактора.

«Я не исключаю внешнего фактора. Крымский мост является законной целью Вооруженных сил Украины, на чем и настаивала американская сторона, говоря о том, что Украина сама выбирает следующие свои цели на территории, в частности, оккупированного Крыма. Речь идет о том, что ВСУ сами будут выбирать приоритетные цели, по которым им наносить превентивные удары. И Крымский мост является основной составляющей российских оккупационных властей», — отметил Снегирев.

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По словам эксперта, через Крымский мост лежит логистика оккупационной армии и происходит жизнеобеспечение оккупированных территорий Украины.

Пожар же, предполагает Снегирев, может привести к потере сообщения России с полуостровом:

«Мне хотелось бы в это верить. Тем более там не одна цистерна. Я смотрел видео — там довольно масштабный пожар, но, к сожалению, поступает информация, что судоходные арки моста не повреждены. Тем не менее, созданный прецедент, независимо от того, внешний ли фактор или снова российский прапорщик курил в неустановленном месте, мы наглядно доказали, что Крымский мост может и будет приоритетной целью ВСУ».

В то же время, эксперт добавил, что мост играет роль не только транспортного сообщения, а идеологического символа оккупационных властей, а потому его разрушение будет «существенным ударом по позиции РФ не только внутри самой страны, но и на международной арене».