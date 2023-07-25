Россияне признали, что не восстановят Крымский мост до конца года. ВСУ утверждают — этот объект уже не будет прежним 25 июля, 17:01 Крымский мост 17 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Страна-агрессор Россия продлила до конца 2023 года сроки восстановления Крымского моста после атак в октябре и июле. По данным Оперативного командования Юг, мост, возможно, больше никогда не будет выдерживать прежнюю нагрузку.

На сайте российского правительства сообщается, что сроки восстановления моста после взрыва в октябре продлили до 31 декабря 2023 года.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телеканала Киев 24 отмечала, что иногда россияне останавливают там движение, поскольку производственные мощности этого гидротехнического объекта еще не возвращены к базовым.

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«И, наверное, что уже никогда не вернутся, потому что повреждения были довольно существенными для того, чтобы выдерживать такую нагрузку, которая сейчас сосредоточена вокруг этого моста», — сказала она.

Гуменюк добавила, что возврат грузоперевозок происходит очень медленно, в основном пытаются делать это с помощью паромной переправы, но это в разы замедляет движение.

Инфографика: NV

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».