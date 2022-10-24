Символ «русского мира». После освобождения Крыма Керченский мост будет разрушен — Буданов

24 октября, 11:53
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Кирилл Буданов подчеркнул, что Украине мост через Керченский пролив не нужен (Фото:Крым.Реалии/Telegram)

Кирилл Буданов подчеркнул, что Украине мост через Керченский пролив не нужен (Фото:Крым.Реалии/Telegram)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов уверен, что после освобождения ВСУ временно оккупированного РФ Крыма мост через Керченский пролив будет обязательно разрушен.

Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

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«Этот мост — один из символов „русского мира“. Крейсер Москва пошел ко дну, Крымский мост фактически тоже. Это все знаки, которые говорят о том, что не так уж и долго этому режиму осталось… Крымский мост — это тот символ, который будет разрушен. Когда вернется Крым, этот мост перестанет существовать», — заверил глава ГУР.

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По словам Буданова, украинцам транспортная артерия, соединяющая Крым с РФ, не нужна.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины, произошел мощный взрыв, в результате которого несколько его пролетов рухнули в Керченский пролив.

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https://www.youtube.com/watch?v=IJ9b2bE7y7c

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии Буданова. В свою очередь в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Крым Российская агрессия Керченский мост ГУР Крымский мост Кирилл Буданов Война России против Украины

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