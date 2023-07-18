Большие пробки. Оккупанты заявили, что легковые автомобили движутся по Крымскому мосту 18 июля, 10:38 Крымский мост был незаконно построен российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

По состоянию на вторник, 18 июля, легковые автомобили движутся по Крымскому мосту или через другие временно оккупированные территории Украины, сообщили в так называемом «министерстве транспорта» Крыма.

Оккупанты заявили, что движение через керченскую переправу открыто только для грузового транспорта, а также для пассажиров рейсовых и экскурсионных автобусов.

Также грузовые автомобили с неприоритетными грузами в настоящий момент по-прежнему движутся через другие оккупированные территории Украины.

Видео дня

Российское пропагандистское информагенство ТАСС сообщало о больших пробках на подъездах к мосту, со стороны Крыма пробка достигала трех километров.

Крымский мост: последние новости о подрыве

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.



Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».