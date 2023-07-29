CNN впервые показал украинский морской дрон-камикадзе MAGURA V5 — видео 29 июля, 18:46 Украинский морской дрон MAGURA V5 — украинский морской дрон (Фото:скрин видео/CNN)

Американский канал CNN снял сюжет об украинских морских дронах-камикадзе MAGURA V5, используемых для атак по российским надводным целям. Это первая публичная демонстрация этого оружия.

Как утверждает корреспондент, эти дроны способны нести до 300 кг взрывчатки на дистанцию до 800 км.

«Ими очень легко управлять. Они уже жестко ограничили передвижение российского флота. Украинцы просто отправляют свои дроны на охоту. Если российские корабли их замечают, то открывают отчаянный огонь. Иногда россиянам везет, и они выводят дроны из строя. Но в других случаях дроны прорываются через ад из пуль и достигают своей цели», — говорится в репортаже.

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По данным украинских военных, морские дроны используются не только для нанесения ударов, но также для доставки грузов и разведки.

В сюжете также отмечается, что дрон является полностью украинской разработкой. Его производство тоже находится в Украине.