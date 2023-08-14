Прогресса не видно. Появились новые спутниковые снимки ремонта Крымского моста после июльской атаки
Снимок Крымского моста за 13 августа (Фото:Скриншот Brady Africk/Twitter)
OSINT-аналитик Брэди Эфрик показал, как выглядит Крымский мост во время ремонта после атаки морскими дронами в июле.
Он опубликовал в Twitter новые спутниковые фото.
Эфрик взял для сравнения снимки за 30 июля, 4 августа и 13 августа. На них можно увидеть попытки оккупантов отремонтировать мост, но значительного прогресса не видно.
В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы второй раз с начала полномасштабного вторжения России, после чего все движение по нему было остановлено. Россияне признают, что не смогут восстановить его до конца 2023 года.
Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.
На оккупированном острове регулярно раздаются взрывы — оккупанты говорят о «работе ПВО», есть попадания в склады с боеприпасами. На Крымском мосту часто перекрывают движение: 12 августа там снова были взрывы и задымление.