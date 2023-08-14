Прогресса не видно. Появились новые спутниковые снимки ремонта Крымского моста после июльской атаки

14 августа, 13:45
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Снимок Крымского моста за 13 августа (Фото:Скриншот Brady Africk/Twitter)

Снимок Крымского моста за 13 августа (Фото:Скриншот Brady Africk/Twitter)

OSINT-аналитик Брэди Эфрик показал, как выглядит Крымский мост во время ремонта после атаки морскими дронами в июле.

Он опубликовал в Twitter новые спутниковые фото.

Эфрик взял для сравнения снимки за 30 июля, 4 августа и 13 августа. На них можно увидеть попытки оккупантов отремонтировать мост, но значительного прогресса не видно.

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Скриншот Brady Africk/Twitter
Фото: Скриншот Brady Africk/Twitter
Скриншот Brady Africk/Twitter
Фото: Скриншот Brady Africk/Twitter
Скриншот Brady Africk/Twitter
Фото: Скриншот Brady Africk/Twitter

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы второй раз с начала полномасштабного вторжения России, после чего все движение по нему было остановлено. Россияне признают, что не смогут восстановить его до конца 2023 года.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

На оккупированном острове регулярно раздаются взрывы — оккупанты говорят о «работе ПВО», есть попадания в склады с боеприпасами. На Крымском мосту часто перекрывают движение: 12 августа там снова были взрывы и задымление.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крым Ремонт Оккупация Крыма Крымский мост Война России против Украины

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