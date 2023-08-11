Огромная пробоина. Появились детальные фото российского корабля Оленегорский горняк, подбитого украинскими морскими дронами 11 августа, 11:41 Десантный корабль РФ Оленегорский горняк стоит на ремонте в доке (Фото:t.me/horevica)

В соцсетях появились новые фото большого десантного корабля РФ Оленегорский горняк, подбитого украинскими морскими дронами-камикадзе.

На одном из фото детально видно повреждения. Корабль получил огромную пробоину и сейчас находится на ремонте в плавучем доке.

У корабля поврежден левый борт, пробоина в корпусе частично находится ниже ватерлинии.

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Как сообщает Милитарный, если наглядно сравнивать рост рабочих, стоящих рядом с пробоиной, то можно ориентировочно оценит размер самой пробоины. Он может составлять около четырех метров в высоту и около 3,5 метров в ширину.

Фото: t.me/horevica

Издание отмечает, что это может свидетельствовать о мощной боевой части морского дрона, который поразил корабль.

Фото: t.me/horevica

4 августа Новороссийск Краснодарского края РФ атаковали два морских дрона. После этого появилось видео с большим российским десантным кораблем Оленегорский горняк, который сильно наклонился на левый борт, что может свидетельствовать о затоплении нескольких отсеков. Судно отбуксировали в порт Новороссийска.

Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщал, что Оленегорский горняк в состав Северного флота РФ уже не вернется.

Также вблизи Крымского моста прогремели мощные взрывы. Повреждения получил российский танкер Сиг, который транспортировал топливо для войск РФ. Судно начало тонуть в Керченском проливе. На утро в СБУ подтвердили спецоперацию по подрыву российского танкера с помощью надводного дрона.

После этого в ВСУ сообщили, что Россия рассредоточила свою корабельную группировку в Черном море, среди оккупантов есть «небольшая паника».



