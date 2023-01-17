У Красного Креста до сих пор нет доступа к пленным — Лубинец 17 января, 16:27 Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец / Facebook)

Международный Комитет Красного Креста до сих пор не получил доступ к украинским пленникам. В этой связи планируется организация онлайн-встречи с представителями Украины, России и самой организации.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, одной из тем для обсуждения с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в Турции была тематика Международного Комитета Красного Креста, а в частности, недопуск их представителей к военнопленным и гражданским заложникам, которых удерживает РФ.

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Лубинец предложил организовать онлайн-встречу, где будут присутствовать два омбудсмена и руководители постоянных Мониторинговых миссий МККК, как из России, так и из Украины.

По его словам, такая встреча необходима для обсуждения сути проблемы допуска и поиска путей ее решения, чтобы представители Мониторинговых миссий могли получить доступ и работать в соответствии со своим мандатом.

Омбудсмен отметил, что его предложение приняли, но сейчас он ждет согласования. Лубинец надеется, что встреча состоится и будет результативной для Украины.

30 декабря 2022 года глава Офиса президента Андрей Ермак раскритиковал деятельность представителей Красного Креста в Украине на фоне того, как они месяцами не могут попасть в места, где Россия удерживает украинских военнопленных.

В начале ноября украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста фактически «самоустранился» от исполнения своих обязанностей.

В октябре Украина призвала МККК в течение ближайших трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где в результате российского теракта 29 июля погибли по меньшей мере 40 украинских пленных.

Красный Крест после этого заявил, что «разделяет разочарование» Украины и просит немедленного доступа ко всем военнопленным.

8 декабря в Украину с четырехдневным визитом прибыла президент МККК Мирьяна Сполярич-Эггер. В этот же день в организации сообщили, что посетили украинских военнопленных.

Украина работает над созданием международной миссии, которая сможет следить за условиями и состоянием пленных украинцев, удерживаемых российскими оккупантами.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что со стороны Международного комитета Красного Креста не было ни одного факта контроля условий граждан Украины в плену россиян, о чем он лично сказал президенту МККК.

21 декабря стало известно, что Международный Комитет Красного Креста все же попал на места содержания украинских пленных на территории России. В МККК не рассказали, в каких именно районах они побывали, но добавили, что около 120 украинских военнослужащих получили теплые вещи и средства гигиены.