Красный Крест после критики Украины заявил, что «разделяет разочарование» из-за того, что не может попасть в Еленовку 14 октября, 16:34 В результате российского теракта в Еленовке погибли около 40 украинских пленных и 130 получили ранения (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Международный комитет Красного Креста после призывов Украины в течение трех дней отправить миссию в колонию оккупированное Еленовки Донецкой области заявил, что «разделяет разочарование» и просит немедленного доступа ко всем военнопленным.

Пресс-служба МККК в пятницу, 14 октября, сообщила, что с февраля работает над тем, чтобы получить доступ для проверки условий, в которых удерживают военнопленных, и информирования их семей. В Красном Кресте заявили, что «смогли посетить сотни военнопленных, но есть еще тысячи, которых мы не смогли увидеть».



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В МККК напомнили, что, согласно третьей Женевской конвенции, стороны международного вооруженного конфликта обязаны предоставить Красному Кресту немедленный доступ к военнопленным и право посещать их. Организация попросила «стороны конфликта» и международное сообщество «поддержать ту роль, которую нам дали».

«Мы разделяем разочарование по поводу отсутствия у нас доступа ко всем удерживаемым военнопленным… Наши команды на местах готовы и были готовы в течение нескольких месяцев посетить помещение исправительного заведения в Еленовке, а также любое другое место, где находятся военнопленные. Однако, кроме предоставления доступа органами власти на высоком уровне, это требует практических мер по реализации на местах. Мы не можем получить доступ к месту содержания под стражей или интернированию, где нас не приняли», — сказано в сообщении МККК.

13 октября Украина призвала МККК в течение ближайших трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где в результате российского теракта 29 июля погибли по меньшей мере 40 украинских пленных.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в противном случае Украина вместе с партнерами сможет найти способ сформировать собственную экспертную группу.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Красный Крест — «не клуб с привилегиями, где получают зарплаты и наслаждаются жизнью», и призвал организацию выполнять свои обязанности и добиваться доступа к пленным в Еленовке.