«Позиция страуса». МККК фактически самоустранился от выполнения своего мандата — Лубинец 2 ноября, 00:39 Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/facebook)

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста фактически «самоустранился» от исполнения своих обязанностей.

В эфире телемарафона во вторник, 1 ноября, Лубинец сказал, что международные организации и партнеры Украины могут влиять на страну-агрессора РФ. По его мнению, ООН демонстрирует, что может давить на Россию или договариваться с ней, но ситуация с МККК хуже.



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«МККК… который должен мониторить места содержания военнопленных и гражданских заложников, не получает на это разрешение РФ. Таким образом, они фактически, на мой взгляд, самоустранились от выполнения своего мандата. С одной стороны, их не допускают, и мы это понимаем. С другой стороны — они даже публично не говорят, что им не дают разрешение. В своих докладах они вообще не упоминают РФ», — отметил омбудсмен.

По мнению Лубинца, МККК занимает «позицию «страуса»: «Ты можешь делать работу? Нет. А ты можешь сказать, кто тебе мешает? Нет. А к Украине у МККК есть претензии? Нет, вы все выполняете. Так почему вы публично не скажете, что Украина выполняет Женевские конвенции, а РФ — не выполняет? «Мы не можем это делать, потому что у нас позиция нейтральности». Как страус, [голову] в песок спрятали».

Ранее Лубинец говорил, что ни один освобожденный в ходе масштабного обмена 21 сентября украинский военнопленный не видел представителей Международного комитета Красного Креста, которые присутствовали при выходе с завода Азовсталь.

13 октября Украина призвала МККК в течение ближайших трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где в результате российского теракта 29 июля погибли по меньшей мере 40 украинских пленных.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в противном случае Украина вместе с партнерами сможет найти способ сформировать собственную экспертную группу.

Красный Крест после этого заявил, что «разделяет разочарование» и просит немедленного доступа ко всем военнопленным.



Когда я читал доклады МК Красного Креста, меня трясло – Дмитрий Лубинец, омбудсмен https://www.youtube.com/embed/2HneTAWtM8w