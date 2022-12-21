Теперь официально. Красному Кресту удалось попасть в места содержания украинских пленных на территории России 21 декабря, 20:08 Красный Крест (Фото:Красный Крест / Facebook)

Международный Комитет Красного Креста на днях попал на места содержания украинских пленных на территории России.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В МККК не рассказали, в каких именно районах они побывали, но добавили, что около 120 украинских военнослужащих получили теплые вещи и средства гигиены.

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Об этом шла речь во время онлайн-встречи с семьями пленных защитников из полка Азов, которые объединились в общественную организацию Женщины из стали.

Во время встречи родные жаловались, что письма не доходят до пленных азовцев. Ранее была договоренность, что МККК организует отправку писем от родных к пленным.

«Несмотря на то, что при выходе из Азовстали МККК анкетировал наших защитников, Россия официально не признает их пленными. Поэтому письма азовцам, к сожалению, не будут передавать. Мы работаем, чтобы исправить это. Письма в России на последнем этапе рассылает российское министерство обороны — вся ответственность за это на нем. Освобожденные пленные говорят, что послания от родных не получали», — сказала представитель Национального информационного бюро.

14 декабря украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что пока не может официально подтвердить, что представители Международного комитета Красного Креста посетили украинских военнопленных.

В октябре Украина призвала МККК в течение ближайших трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где в результате российского теракта 29 июля погибли по меньшей мере 40 украинских пленных.

Красный Крест после этого заявил, что «разделяет разочарование» Украины и просит немедленного доступа ко всем военнопленным.

8 декабря в Украину с четырехдневным визитом прибыла президент МККК Мирьяна Сполярич-Эггер. В этот же день в организации сообщили, что посетили украинских военнопленных.

Украина работает над созданием международной миссии, которая сможет следить за условиями и состоянием пленных украинцев, удерживаемых российскими оккупантами.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что со стороны Международного комитета Красного Креста не было ни одного факта контроля условий граждан Украины в плену россиян, о чем он лично сказал президенту МККК.