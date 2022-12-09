Украина инициирует международную миссию для мониторинга условий пленных украинцев, Красный Крест не справляется — Офис президента 9 декабря, 14:57 Глава Офиса президента Андрей Ермак (Фото:ОПУ)

Украина работает над созданием международной миссии, которая сможет следить за условиями и состоянием пленных украинцев, удерживаемых российскими оккупантами.

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга в пятницу, 9 декабря, сообщает Интерфакс-Украина.



«Мы обратились к омбудсменам мира, обратились к международным организациям, чтобы они присоединились. И мы сейчас работаем над созданием такой миссии, которая бы действительно могла попадать в места, где находятся наши пленные», — объяснил он.



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По словам главы ОП, информационный центр по освобождению украинских пленных не получает никаких данных от страны-агрессора, а если и получает, то эту информацию «очень трудно считать реальной».

Ермак добавил, что со стороны Международного комитета Красного Креста не было ни одного факта контроля условий граждан Украины в плену россиян, о чем он лично сказал президенту МККК.

8 декабря в Украину по приглашению омбудсмена Дмитрия Лубинца прибыли президент International Ombudsman Institute, омбудсмен Австралии Крис Фильд и парламентский омбудсмен по вопросам здравоохранения Великобритании Роберт Беренс.



Также в этот день с рабочим визитом в Украину прибыла президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич. МККК 8 декабря опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что посетил украинских военнопленных и передал им предметы гигиены, книги, одеяла и теплую одежду.

В начале ноября Дмитрий Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста фактически "самоустранился" от исполнения своих обязанностей.



«МККК… который должен мониторить места содержания военнопленных и гражданских заложников, не получает на это разрешение РФ. Таким образом, они фактически, на мой взгляд, самоустранились от выполнения своего мандата. С одной стороны, их не допускают, и мы это понимаем. С другой стороны — они даже публично не говорят, что им не дают разрешение. В своих докладах они вообще не упоминают РФ», — пояснил омбудсмен.



В октябре Украина призвала МККК в течение трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где в результате российского теракта 29 июля погибли по меньшей мере 40 украинских пленных.



Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в противном случае Украина вместе с партнерами сможет найти способ сформировать собственную экспертную группу.

Красный Крест после этого заявил, что "разделяет разочарование" Украины и просит немедленного доступа ко всем военнопленным.



Позже в Офисе президента объявляли о создании информационного правозащитного штаба, который должен был стать площадкой для информационной поддержки вопросов украинских пленных.

Когда я читал доклады МК Красного Креста, меня трясло – Дмитрий Лубинец, омбудсмен https://www.youtube.com/embed/2HneTAWtM8w