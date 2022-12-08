В Украину прибыла президент Международного комитета Красного Креста 8 декабря, 13:03 Мирьяна Сполярич-Эггер будет находиться в Украине четыре дня (Фото:icrc.org)

В четверг, 8 декабря, в Украину с рабочим визитом прибыла президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер.

Об этом она сообщила в своем Twitter, опубликовав видео, где ее везет машина по улицам одного из украинских городов.

«Прибыла в Украину с четырехдневным визитом: здесь мирные жители платят огромную цену за смертоносные военные действия», — отметила президент МККК.

Видео дня

Сполярич-Эггер сообщила, что посетит Николаев и Херсонскую область и встретится с людьми, которые переживают тяжелую зиму.

Она также планирует познакомиться с командами МККК в Украине и Общества Красного Креста Украины, которые работают в стране для оказания помощи людям, пострадавшим в результате войны РФ против Украины.

В начале ноября украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста фактически «самоустранился» от исполнения своих обязанностей.

«МККК… который должен мониторить места содержания военнопленных и гражданских заложников, не получает на это разрешение РФ. Таким образом, они фактически, на мой взгляд, самоустранились от выполнения своего мандата. С одной стороны, их не допускают, и мы это понимаем. С другой стороны — они даже публично не говорят, что им не дают разрешение. В своих докладах они вообще не упоминают РФ», — пояснил омбудсмен.

В октябре Украина призвала МККК в течение ближайших трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где в результате российского теракта 29 июля погибли по меньшей мере 40 украинских пленных.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в противном случае Украина вместе с партнерами сможет найти способ сформировать собственную экспертную группу.

Красный Крест после этого заявил, что «разделяет разочарование» и просит немедленного доступа ко всем военнопленным.



