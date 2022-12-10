Украина ожидает от Красного Креста более конкретных и действенных шагов — Ермак 10 декабря, 23:30 В Киеве прошла встреча представителей Украины с делегацией Международного комитета Красного Креста (Фото:Офис президента Украины)

Украина ожидает от Международного комитета Красного Креста более конкретных и действенных шагов по отношению к украинским пленным. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с делегацией МККК во главе с его президентом Мирьяной Сполярич-Эггеру в Киеве в субботу, 10 декабря.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в ходе встречи Ермак отметил, что российский агрессор и дальше совершает геноцид против украинцев, нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры, в результате чего миллионы людей лишены электроэнергии, водо- и газоснабжения в зимний период.

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Руководитель ОП также проинформировал Мирьяну Сполярич-Эггер о формуле мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G20, которая, в частности, предусматривает обмен пленными в формате всех на всех.

Ермак выразил непонимание пассивности, которую представители Международного комитета Красного Креста демонстрируют по обеспечению прав пленных украинцев, сообщает пресс-служба.

В то же время супруга командира ОЗСП Азов Дениса Прокопенко Екатерина, также присутствовавшая на встрече, отметила, что представители МККК не приезжают к украинским пленным, которые содержатся в неудовлетворительных условиях. Она призвала Красный Крест приобщиться к установлению места нахождения пленных, а также выяснению потребностей украинцев в медицинском обеспечении.

Военный медик Марьяна Мамонова, которая в сентябре была освобождена из российского плена, в свою очередь отметила, что женщинам в плену очень сложно, ведь им не предоставляют даже элементарные средства гигиены.

«Мужчинам там очень тяжело, но женщинам еще тяжелее. Они лишены всех средств гигиены, нет достаточного количества воды, медицинского осмотра. Женщины страдают от психологического насилия. Все надеялись, что за эти шесть месяцев плена прибудут представители Красного Креста, которые могли бы защитить женщин", – рассказала она.

Мамонова, которая во время пребывания в плену ждала рождения ребенка, отметила, что надеялась на освобождение в приоритетном порядке, но этого не произошло.

«Я была беременна и надеялась, что меня обменяет Красный Крест, потому что я медик, офицер и беременная женщина, которая в соответствии со всеми конвенциями должна была первой идти на обмен», — отметила женщина.

Однако, по ее словам, Красный Крест не принимал участия ни в обмене, ни в оказании медицинской помощи раненым украинцам, попавшим во вражеский плен.

«Прошу вашей помощи, чтобы там были представители, которые могли бы помешать насилию, жестокому отношению к женщинам и мужчинам», — сказала она.

Сестра морского пехотинца Сергея Волынского Татьяна Харько призвала МККК приложить все усилия, чтобы оккупанты прекратили применять силовые методы влияния на пленных украинцев.

«Я хочу обратиться к вам как человек к человеку. У вас ведь тоже есть брат, сестра, мать, отец. Помогите людям, находящимся в плену. Они не заслуживают того, что там переживают», — добавила она.

Президент МККК Сполярич-Эггер сказала, что обсудит с представителями организации возможные пути улучшения условий содержания военнопленных и предотвращения пыток.

Она отметила, что согласно нормам международного права, МККК не имеет полномочий для того, чтобы ему в принудительном порядке давали разрешение на посещение мест содержания пленных.

«Мы каждый день работаем над тем, чтобы проводить нашу деятельность с военнопленными. Пока мы осуществляем ее на разных уровнях. Мы пытаемся вести диалог и очень надеемся, что сможем развернуть масштабную деятельность в этом направлении», – сказала Сполярич-Эггер.

В ответ руководитель Офиса президента подчеркнул, что Россия нарушила все международные конвенции, поэтому ссылка на нормы международного права в этом контексте не является достаточным аргументом.

Ермак отметил, что российская агрессия продемонстрировала кризисное состояние мировой системы защиты прав человека. В такой ситуации международные институты, организации и их работники не успевают реагировать на необходимость перемен.

«Россия нарушила все возможные конвенции, в частности, Женевскую. Поэтому я не согласен со ссылками на нормы международного права, когда мы имеем дело со страной, отрицающей существование международного права», — сказал он.

Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что правозащитные организации должны изменить свою деятельность в соответствии с актуальными требованиями. Он выразил надежду, что в работе Красного Креста под руководством Сполярич-Эггер также произойдут качественные изменения, и она будет эффективна в современных условиях.

"Украина ожидает от Красного Креста более конкретных и действенных шагов по освобождению пленных украинцев", - заявил он.

Ермак отметил, что украинские власти будут прилагать все усилия и использовать любые возможности, чтобы вернуть из плена каждого человека. Он выразил надежду на то, что Международный комитет Красного Креста под руководством Сполярич-Эггер сделает все возможное, чтобы получить доступ к местам содержания украинских пленных.