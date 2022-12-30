Ермак раскритиковал Красный Крест, представители которого долго не могли попасть к украинским военнопленным 30 декабря, 15:24 Ермак осудил деятельность Красного Креста на фоне войны России против Украины (Фото:ОПУ)

Глава Офиса президента Андрей Ермак раскритиковал деятельность представителей Красного Креста в Украине на фоне того, как они месяцами не могут попасть в места, где Россия удерживает украинских военнопленных.

Об этом он сказал во время посещения Координационного штаба по обращению с военнопленными.

По его словам, на данный момент фактически отсутствует международная организация, которая может посещать места содержания украинских пленных, мониторить их состояние здоровья и контролировать условия пребывания.

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«Мы не принимаем того, что слышим от МККК. Это невозможно, что в XXI веке в центре Европы существуют концлагеря, а они месяцами ждут согласования, чтобы попасть и проверить условия», — отметил он.

Ермак также встретился с украинскими защитниками и защитницами, которые были освобождены из российского плена.

В начале ноября украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста фактически «самоустранился» от исполнения своих обязанностей.

В октябре Украина призвала МККК в течение ближайших трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где в результате российского теракта 29 июля погибли по меньшей мере 40 украинских пленных.

Красный Крест после этого заявил, что «разделяет разочарование» Украины и просит немедленного доступа ко всем военнопленным.

8 декабря в Украину с четырехдневным визитом прибыла президент МККК Мирьяна Сполярич-Эггер. В этот же день в организации сообщили, что посетили украинских военнопленных.

Украина работает над созданием международной миссии, которая сможет следить за условиями и состоянием пленных украинцев, удерживаемых российскими оккупантами.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что со стороны Международного комитета Красного Креста не было ни одного факта контроля условий граждан Украины в плену россиян, о чем он лично сказал президенту МККК.

21 декабря стало известно, что Международный Комитет Красного Креста все же попал на места содержания украинских пленных на территории России. В МККК не рассказали, в каких именно районах они побывали, но добавили, что около 120 украинских военнослужащих получили теплые вещи и средства гигиены.