Удар по кафе в Краматорске: число погибших возросло до 12, спасательная операция завершена
Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара РФ по кафе в Краматорске завершены (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
В Краматорске из-под завалов кафе, по которому нанесли ракетный удар российские оккупанты, достали тело еще одного человека — количество погибших возросло до 12. Поисково-спасательные работы завершены.
Об этом ГСЧС сообщило в четверг, 29 июня.
Среди погибших трое детей. В результате атаки ранения получили 60 человек, в том числе ребенок. Всего спасли 11 человек.
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