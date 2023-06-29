Удар по кафе в Краматорске: число погибших возросло до 12, спасательная операция завершена

29 июня, 07:18
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Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара РФ по кафе в Краматорске завершены (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара РФ по кафе в Краматорске завершены (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Краматорске из-под завалов кафе, по которому нанесли ракетный удар российские оккупанты, достали тело еще одного человека — количество погибших возросло до 12. Поисково-спасательные работы завершены.

Об этом ГСЧС сообщило в четверг, 29 июня.

Среди погибших трое детей. В результате атаки ранения получили 60 человек, в том числе ребенок. Всего спасли 11 человек.

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Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Краматорск Донецкая область Кафе Ракетные удары

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