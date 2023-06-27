Оккупанты ударили ракетами по кафе в Краматорске, известно о трех погибших 27 июня, 21:01 В районе кафе было большое скопление народа (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску Донецкой области. Попали в кафе в центре города, в районе которого находилось много людей.

Обновлено 21:29. СМИ сообщают о трех погибших. Радио Свобода со ссылкой на полицию пишет, что среди погибших — ребенок от 9 до 11 лет.

Обновлено 21:22. В МВД сообщили в Telegram, что Россия прицельно ударила по местам скопления людей.

Видео дня

«Погибли 2 человека. 22 травмированных, из которых один ребенок. Повреждены здания заведения питания и несколько частных домов», — пишет глава МВД Игорь Клименко.

Он добавил, что продолжается разбор завалов. По его данным, там могут находиться люди.

«Россияне нанесли два ракетных удара по Краматорску. Первое попадание было в заведение общественного питания в центре города», — сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Ермак добавил, что вторая российская ракета ударила в районе села Беленькое.

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, оккупанты попали в кафе. В эфире телемарафона он уточнил, что в районе заведения было «большое скопление народа».

Радио Свобода опубликовала видео с места российского удара.

Ранее в этот день оккупанты уже нанесли ракетный удар по Краматорску. Как сообщает Донбасс.Реалии, были повреждены производственные помещения и автомобиль. Жертв не было.