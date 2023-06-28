Волонтеры из Нидерландов уцелели чудом. Видео первых минут после удара России по многолюдному кафе в центре Краматорска 28 июня, 11:11 Последствия удара по центру Краматорска 27 июня (Фото:Head of the Donetsk Regional Military-Civil Administration Pavlo Kyrylenko via Facebook/Handout via REUTERS)

В сети появились кадры первых минут после того, как вечером 27 июня Россия ударила двумя ракетами Искандер по многолюдному кафе в центре Краматорска.

Видеокадры опубликовало издание Новости Донбасса. На них все еще слышен звук сирен воздушной тревоги.

На кадрах видно волонтеров из Нидерландов по имени Фрэнк и Коэн, которые, по данным издания, работают на Донбассе в рамках гуманитарной миссии и получили лишь легкие ранения.

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Позже один из нидерландцев рассказал, что в момент удара они находились в кафе и лишь чудом уцелели.

Волонтеры оказались не единственными иностранцами, которые были в эпицентре трагедии.

Во время удара по центру Краматорска 27 июня ранения получили также трое граждан Колумбии. Украинская писательница, которая их сопровождала, ранена и находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ВВС Украина в организации Aquanta Ucraina (Держись, Украина — группа поддержки Украины в Латинской Америке).

Ранены основатель этой организации, колумбийский депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Они получили легкие ранения.

Вечером 27 июня российские оккупанты нанесли два ракетных удара из ОТРК Искандер по Краматорску Донецкой области. Попали в кафе в центре города, в районе которого находилось много людей. На утро 28 июня известно о девяти погибших, среди которых трое несовершеннолетних детей, и 60 раненых.