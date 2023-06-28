После обстрела Краматорска. Мама 8-месячной Мии рассказала о состоянии дочери, у которой диагностировали линейный перелом височной кости 28 июня, 15:30 Пострадавший ребенок в Краматорске (Фото:скрин с видео/Украина 24/7/Telegram)

В результате ракетной атаки на Краматорск во вторник, 27 июня, более 60 человек получили ранения. В частности, мама с 8-месячной девочкой Мией, чье видео облетело все соцсети.

Об этом сообщает ТСН после разговора с семьей девочки.

По словам мамы девочки Ярины, у нее диагностировали линейный перелом височной кости, а также множественные колото-резаные раны головы. Девочку госпитализировали в краматорскую больницу. Ее состояние сейчас стабильное.

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Женщина добавила, что девочку повезут на обследование в Охматдет.

«Ситуация стабильная. Меня тоже немножко зашили, это не так страшно как с ребенком. Но обошлось, сейчас еще проверимся в Киеве, в Охматдете. Мы все сделали, снимок головки, но МРТ еще надо сделать», — рассказала мама Мии.

Она добавила, что в месте попадания были всего несколько минут.

«Мы зашли заказать еду домой, мы сели буквально на минуточку, пока муж сходил. Он пришел, сел и нас сразу привалило, балка прилетела. А ракета была за соседним зданием сразу», — пояснила женщина.

Вечером 27 июня российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску Донецкой области. Российские снаряды попали в кафе в центре города, в районе которого находилось много людей.

В результате этого погибли по меньшей мере десять человек, из них трое — это дети. Среди них были и 14-летние сестры-близняшки Юлия и Анна Аксенченко.