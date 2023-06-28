В сентябре должны были праздновать 15-летие. В результате удара по Краматорску погибли сестры-близнецы Юлия и Анна Аксенченко
Сестры Юлия и Анна Аксенченко, чьи жизни отобрала Россия (Фото:Управление образования Краматорского городского совета)
В результате ракетного удара России по кафе в центр Краматорска погибли по меньшей мере десять человек, из них трое — это дети. Среди них были и 14-летние сестры-близнецы Юлия и Анна Аксенченко.
Гибель девушек подтвердили в Управлении образования Краматорского городского совета. Сестры учились в Краматорской школе № 24.
«В этом году они закончили восьмой класс, а 4-го сентября должны были бы праздновать 15-летие. Российская ракета остановила биение сердец двух ангелов», — рассказали в горсовете.
Управление образования Краматорского горсовета и все педагоги Краматорска выразили родителям девушек соболезнования.
Там также привели номера карточек для помощи семье:
- Хандий Елена 5168 7574 2999 5816
- Аксененко Ольга 4149 4999 9646 2907
Внимание мира к гибели девушек привлекли и в Министерстве обороны Украины. «Сестры-близнецы Юлия и Анна Аксенченко погибли в результате ракетного обстрела российскими террористами кафе в Краматорске Донецкой области», — говорится в сообщении.
Вечером 27 июня российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску Донецкой области. Российские снаряды попали в кафе в центре города, в районе которого находилось много людей.
По состоянию это время в результате ракетной атаки в Краматорске погибли десять человек, 61 человек ранен, сообщили в Национальной полиции. Кроме 14-летних сестер Аксенченко, погибла 17-летняя девушка, а 8-месячный младенец был ранен.