В сентябре должны были праздновать 15-летие. В результате удара по Краматорску погибли сестры-близнецы Юлия и Анна Аксенченко 28 июня, 14:07 Сестры Юлия и Анна Аксенченко, чьи жизни отобрала Россия (Фото:Управление образования Краматорского городского совета)

В результате ракетного удара России по кафе в центр Краматорска погибли по меньшей мере десять человек, из них трое — это дети. Среди них были и 14-летние сестры-близнецы Юлия и Анна Аксенченко.

Гибель девушек подтвердили в Управлении образования Краматорского городского совета. Сестры учились в Краматорской школе № 24.

«В этом году они закончили восьмой класс, а 4-го сентября должны были бы праздновать 15-летие. Российская ракета остановила биение сердец двух ангелов», — рассказали в горсовете.

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Погибшие сестры Аксенченко / Фото: Управление образования Краматорского городского совета

Управление образования Краматорского горсовета и все педагоги Краматорска выразили родителям девушек соболезнования.

Там также привели номера карточек для помощи семье:

Хандий Елена 5168 7574 2999 5816



Аксененко Ольга 4149 4999 9646 2907

Внимание мира к гибели девушек привлекли и в Министерстве обороны Украины. «Сестры-близнецы Юлия и Анна Аксенченко погибли в результате ракетного обстрела российскими террористами кафе в Краматорске Донецкой области», — говорится в сообщении.

Вечером 27 июня российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску Донецкой области. Российские снаряды попали в кафе в центре города, в районе которого находилось много людей.

По состоянию это время в результате ракетной атаки в Краматорске погибли десять человек, 61 человек ранен, сообщили в Национальной полиции. Кроме 14-летних сестер Аксенченко, погибла 17-летняя девушка, а 8-месячный младенец был ранен.

