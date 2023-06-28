В Краматорске ранены трое граждан Колумбии, украинская писательница в тяжелом состоянии
Разбор завалов в Краматорске (Фото:ГСЧС)
Во время удара по центру Краматорска 27 июня ранения получили трое граждан Колумбии. Украинская писательница, которая их сопровождала, ранена и находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщили ВВС Украина в организации Aquanta Ucraina (Держись, Украина — группа поддержки Украины в Латинской Америке).
В результате ракетного удара по Краматорску ранены основатель этой организации, колумбийский депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Они получили легкие ранения.
Имя украинской писательницы, также раненой во время удара, ВВС не разглашает в интересах ее семьи и детей.
Вечером 27 июня российские оккупанты нанесли два ракетных удара из ОТРК Искандер по Краматорску Донецкой области. Попали в кафе в центре города, в районе которого находилось много людей. На утро 28 июня известно о восьми погибших, среди которых трое несовершеннолетних детей, и 60 раненых.