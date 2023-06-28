В Краматорске ранены трое граждан Колумбии, украинская писательница в тяжелом состоянии 28 июня, 09:25 Разбор завалов в Краматорске (Фото:ГСЧС)

Во время удара по центру Краматорска 27 июня ранения получили трое граждан Колумбии. Украинская писательница, которая их сопровождала, ранена и находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили ВВС Украина в организации Aquanta Ucraina (Держись, Украина — группа поддержки Украины в Латинской Америке).

В результате ракетного удара по Краматорску ранены основатель этой организации, колумбийский депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Они получили легкие ранения.

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Имя украинской писательницы, также раненой во время удара, ВВС не разглашает в интересах ее семьи и детей.

Вечером 27 июня российские оккупанты нанесли два ракетных удара из ОТРК Искандер по Краматорску Донецкой области. Попали в кафе в центре города, в районе которого находилось много людей. На утро 28 июня известно о восьми погибших, среди которых трое несовершеннолетних детей, и 60 раненых.