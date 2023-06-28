Количество погибших в результате удара по Краматорску возросло до восьми: среди них трое детей 28 июня, 07:22 Россияне ударили по кафе в Краматорске, где находились люди (Фото:Донецкая ОВА)

По состоянию на 7 утра среды, 28 июня, спасатели достали из-под завалов кафе в Краматорске тела восьми человек, погибших в результате российского удара. Ранее было известно о четырех жертвах атаки.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Среди погибших трое детей — в частности 2008 и 2011 годов рождения.

Количество пострадавших сейчас составляет 56 человек, в том числе один ребенок 2022 года рождения.

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В то же время спасены три человека.

Спасатели продолжают разбор завалов разрушенного здания и поиск людей, которые вероятно находятся под завалами.

Вечером 27 июня российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску Донецкой области. Российские снаряды попали в кафе в центре города, в районе которого находилось много людей. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

