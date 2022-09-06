ВСУ освободили несколько населенных пунктов на юге — Пентагон 6 сентября, 20:46 Украинский флаг над Высокопольем Херсонской области (Фото:Даша Зарівна / Facebook)

Защитники Украины освободили несколько населенных пунктов на юге, заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер во время брифинга. Об этом сообщает The Guardian.

В Пентагоне подтвердили, что в Херсонской области продолжается наступление ВСУ.



«Они продолжают определенное продвижение вперед. Мы знаем, что они отвоевали несколько сел», — сказал пресс-секретарь.

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Также представитель Минобороны США сообщил, что в районе Бахмута наблюдается «некоторая наступательная активность» российских оккупантов.

Ранее руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире Freeдом сказала, что на юге есть освобожденные защитниками Украины территории, там продолжаются позиционные бои: «…Есть расчетное время объявления этих территорий такими, которые полностью находятся под юрисдикцией Украины. Поэтому давайте еще немного подождем, мы готовим официальное сообщение на этот счет. Мы очень серьезно следим за тем, чтобы эти населенные пункты… не подвергались массированным артиллерийским и авиаударам со стороны врага».

4 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Украины освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два — на юге. Перед этим было опубликовано фото украинского флага над больницей в Высокополье Херсонской области, куда российские танки вошли 13 марта.

6 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что ВСУ освободили также Ольгино в Херсонской области.

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