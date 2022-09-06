Контрнаступление на юге. Что произошло за неделю — отвечает военный эксперт 6 сентября, 13:43 ВСУ попробовали на крепость оборону РФ на оккупированном юге, и она оказалась не такой уж крепкой, говорит Олег Жданов (иллюстративное фото) (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via YouTube)

Военный эксперт Олег Жданов рассказал Радио НВ, что произошло за неделю контрнаступления Вооруженных сил Украины на юге.

«Мы попробовали на крепость оборону противника и она оказалась не столь крепкой, как о ней говорили. Поэтому мы получили успех и развиваем его сегодня. Я пока придерживаюсь такого [мнения]», — сказал Жданов Радио НВ.

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Он добавил, что иностранные СМИ говорят об активном контрнаступлении и «в любом случае есть успех и мы освобождаем территории, наши города».

Военный эксперт также выразил мнение, что целью ВСУ на юге является «демилитаризация российской армии».

«Армия деградирует не только на южнобугском направлении, а вообще в РФ. Я имею в виду как по качеству личного состава, так и по качеству техники и вооружений. Говорить о какой-то модернизированной российской армии на сегодняшний день, я думаю, уже не стоит», — отметил Жданов.

В отчете за 3 сентября американский Институт изучения войны заявил, что целью контрнаступления ВСУ на юге в первую очередь является не возвращение захваченных территорий, а деградация российской армии.

Как сообщил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, за четыре дня контрнаступления на юге армия РФ потеряла порядка 1500 человек.

29 августа в ОК Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия на юге Украины. 4 сентября Зеленский подтвердил освобождение населенного пункта на Донбассе и еще двух — на юге.

Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в понедельник, 5 сентября, подтвердил освобождение пгт Высокополье и поднятие украинского флага на здании местной больницы.

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