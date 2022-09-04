Офис президента показал украинский флаг в Высокополье Херсонской области. В Минобороны прокомментировали 4 сентября, 19:42 Украинский флаг в Высокополье Херсонской области (Фото:Даша Заривная / Facebook)

В воскресенье, 4 сентября, в Сети появилась фотография украинского флага в Высокополье Херсонской области. В Офисе президента и Министерстве обороны отреагировали на эту информацию.

Советница главы Офиса президента Дарья Заривная в Facebook подтвердила, что на фото — флаг над больницей на улице Гагарина в пгт Высокополье, где жили ее бабушка и дедушка. Эту же фотографию с подписью «Высокополье. Херсонская область. Украина. Сегодня» опубликовал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.



Видео дня

Руководитель Офиса Андрей Ермак прокомментировал фото словами «Шаг за шагом».

Президент Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего в воскресенье заявил, что не будет рассказывать подробности, но что «украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву».

В Генеральном штабе ВСУ и оперативном командовании Юг официально не сообщали об освобождении населенных пунктов. Накануне глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич говорил, что защитники Украины успешно отбили вражеское наступление в районах Высокополья и Потемкино.

Американский Институт изучения войны (ISW) на карте за 3 сентября указал, что в этом районе идет украинское контрнаступление. Об отступлении оккупантов из Высокополья также писали российские пропагандисты.

Инфографика: ISW

Заместительница министра обороны Анна Маляр в Facebook написала, что события на линии фронта шириной 2500 км «развиваются по плану», а обо всех подробностях рассказывают в Генштабе и оперативных командованиях.

«Вы все крутые информационные воины — кто перестал постить непроверенную информацию и опережать Генштаб, называя деоккупированные населенные пункты. Вы этим помогаете вашим же Вооруженным силам. Радует, что никто не умер в ожидании информации от официальных источников о деоккупации некоторых населенных пунктов. То есть жажда победы пересилила жажду „просто хочу знать прямо сейчас“», — отметила она.

Представительница Минобороны напомнила, что официальная информация поступает с задержкой, поскольку ее можно публиковать только тогда, когда результат закреплен, а враг уже не может ничего изменить.

Первые российские танки вошли в Высокополье 13 марта. Региональные власти и правоохранители рассказывали о зверствах российских оккупантов, об их издевательстве над мирными жителями и тяжелой гуманитарной ситуации, пишет Радио Свобода.

В ОК Юг ранее говорили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.