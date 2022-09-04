Офис президента показал украинский флаг в Высокополье Херсонской области. В Минобороны прокомментировали

4 сентября, 19:42
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Украинский флаг в Высокополье Херсонской области (Фото:Даша Заривная / Facebook)

Украинский флаг в Высокополье Херсонской области (Фото:Даша Заривная / Facebook)

В воскресенье, 4 сентября, в Сети появилась фотография украинского флага в Высокополье Херсонской области. В Офисе президента и Министерстве обороны отреагировали на эту информацию.

Советница главы Офиса президента Дарья Заривная в Facebook подтвердила, что на фото — флаг над больницей на улице Гагарина в пгт Высокополье, где жили ее бабушка и дедушка. Эту же фотографию с подписью «Высокополье. Херсонская область. Украина. Сегодня» опубликовал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

Видео дня

https://www.facebook.com/zarivnaya/posts/pfbid023aqwzjQP6FjoDV2MHu2x9a3tnPx1gHutbPLerDwNXrR4QBuTTiPcf1q5DvcQmU9Ul
https://www.facebook.com/kirill.timoshenko/posts/pfbid0o6UMsy5XT1sdxnc6pA4apXEJJV5Fmzw26H7cpHJyvtEqYyrutVYc2EpskfSecWybl

Руководитель Офиса Андрей Ермак прокомментировал фото словами «Шаг за шагом».

Президент Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего в воскресенье заявил, что не будет рассказывать подробности, но что «украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву».

В Генеральном штабе ВСУ и оперативном командовании Юг официально не сообщали об освобождении населенных пунктов. Накануне глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич говорил, что защитники Украины успешно отбили вражеское наступление в районах Высокополья и Потемкино.

Американский Институт изучения войны (ISW) на карте за 3 сентября указал, что в этом районе идет украинское контрнаступление. Об отступлении оккупантов из Высокополья также писали российские пропагандисты.

Инфографика: ISW

Заместительница министра обороны Анна Маляр в Facebook написала, что события на линии фронта шириной 2500 км «развиваются по плану», а обо всех подробностях рассказывают в Генштабе и оперативных командованиях.

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«Вы все крутые информационные воины — кто перестал постить непроверенную информацию и опережать Генштаб, называя деоккупированные населенные пункты. Вы этим помогаете вашим же Вооруженным силам. Радует, что никто не умер в ожидании информации от официальных источников о деоккупации некоторых населенных пунктов. То есть жажда победы пересилила жажду „просто хочу знать прямо сейчас“», — отметила она.

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Представительница Минобороны напомнила, что официальная информация поступает с задержкой, поскольку ее можно публиковать только тогда, когда результат закреплен, а враг уже не может ничего изменить.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid06boMHPkPw4MXvTNXoYX53BLSK3Nxt1rHiQ2VcvGfKz96MwHWCJx3QKQrYsEvEa4Pl

Первые российские танки вошли в Высокополье 13 марта. Региональные власти и правоохранители рассказывали о зверствах российских оккупантов, об их издевательстве над мирными жителями и тяжелой гуманитарной ситуации, пишет Радио Свобода.

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В ОК Юг ранее говорили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Министерство обороны Украины Херсонская область Наступление Владимир Зеленский Контрнаступление Офис президента Украины Андрей Ермак Война России против Украины Анна Маляр

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