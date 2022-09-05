«Операция провалилась»? Давайте разбираться, что происходит в Херсонской области 5 сентября, 21:02 Эксклюзив НВ

Проанализируем последние дни и посмотрим, как все обстоит на самом деле

В последние дни мы получили много заявлений о наступлении украинцев в Херсонской области. Поначалу даже цель и масштаб операции были неясны, а путинская пропагандистская машина заранее воспользовалась возможностью объявить операцию «проваленной». Тем временем довольно многие на Западе идут в фарватере России, повторяя за ней: «Операция, мол, провалилась, потому что украинцы несут потери».

Видео дня

Начну я довольно необычно.

Как человеку, «на самом деле специализирующемуся» на (воздушных) боевых действиях на Ближнем Востоке и в Африке, вся ситуация напоминает мне октябрьскую арабо-израильскую войну 1973 года и особенно знаменитое «неудачное египетское наступление» на Синай 14 октября 1973 года. Позвольте объяснить, почему.

Что бы вы об этом ни читали — а есть десятки книг и сотни, если не тысячи статей об этой войне — эта операция была начата для ослабления израильского давления на Сирию, и в ней участвовали два полных корпуса египетской армии (Второй и Третьей полевой армии), на широком фронте, без фокусирования. Прежде всего, это привело к крупнейшему танковому сражению со времен Курской дуги, и израильтяне с легкостью выиграли его, а египтяне потеряли 300, 400, 500 или сколько-то основных боевых танков.

Как ни странно, ни одна из всех книг и статей об этой операции не была основана на какой-либо документации.

Пока, спустя десятилетия, израильский исследователь, изучая захваченные документы Третьей полевой армии Египта, не пришел к выводу, что египтяне никогда не вели «наступление двух армий», а лишь вяло действовали силами 4,5 бригад. Они «слегка атаковали», быстро потеряли около 70+ танков уничтоженными, еще 50 поврежденными, а затем отошли. И это помимо того, что к 14 октября 1973 года израильское наступление в Сирии сдерживалось как минимум уже двое суток.

Не беспокойтесь: книга, о которой идет речь, оставалась де-факто неизвестной широкой публике до сегодняшнего дня.

Люди слишком ленивы, чтобы заниматься простыми онлайн-исследованиями

Это связано с тем, что во время рассматриваемых событий, 14−15 октября 1973 г., ситуация была такова, что «все нуждались в хороших новостях». Особенно в Каире и Тель-Авиве. В Каире президент Садат нуждался в новостях, показывающих, что Египет «сражается и побеждает, по крайней мере, изо всех сил пытается уменьшить давление Израиля на Сирию». В Тель-Авиве правительство премьер-министра Меир нуждалось в хороших новостях после всех «катастроф» (часто преувеличенных) первых нескольких дней войны. Обеим сторонам были необходимы новости, свидетельствующие о том, что они «ломают кости врагу».

С самого начала и прежде всего: израильтяне ожидали наступления Египта уже с 8−9 октября и все время рассчитывали, что оно провалится. Таким образом, они быстро «провалили» «огромное» египетское наступление, потому что ожидали и хотели, чтобы оно провалилось.

И тогда обе стороны были более чем счастливы создать миф о «крупнейшем танковом сражении со времен Курской дуги», потому что это отвечало их интересам и целям в то время — и несмотря на то, что на самом деле произошло всего 4,5 мелких столкновения (конечно, я должен быть осторожен с такими описаниями, потому что в этом процессе погибло много людей).

В случае с последним украинским наступлением в Херсонской области похоже, что не только русские или армии путинских фанатов на Западе, но даже многие западные «эксперты» тем временем делают поспешные выводы: украинское наступление «должно было провалиться» — потому что они ожидают, что оно должно провалиться.

То ли из-за того, что они думают, что украинцы не могут воевать или не могут действовать эффективнее, или что Генштаб Украины был недостаточно осторожен, или по какой-то другой причине. Действительно, по иронии судьбы, уже несколько месяцев разные люди жаловались на «сверхосторожность» украинского Генштаба и требовали «контрнаступления»: теперь, когда оно происходит, то тот же Генштаб Украины «недостаточно осторожен», и операция «не получается»?

Суть в том, что, хотя обе стороны (Киев и Москва) молчат о том, что происходит, при перепроверке имеющейся информации выводы на самом деле вполне ясны.

Вот пример, основанный на 15−20 минутах «рыскания» в Интернете.

Северная Херсонская область, 29 августа — 4 сентября 2022 г.

Как можно легко заключить, если заглянуть на сайт militaryland.net (на котором публикуются только официальные украинские релизы), с запада на восток ВСУ выстроили «примерно» следующие силы:

— иностранный легион (1 батальон) + Чеченский батальон

— 17-я танковая бригада (1-й батальон)

— 45-я артиллерийская бригада

— 73-я морской пехотный батальон (или бригада?)

— 128-я горнострелковая бригада

— 60-я (резервная) пехотная бригада

Как можно сделать вывод из превосходной работы Генри Шлотманна на этой карте, им противостояли батальонные тактические группы (БТГ) по крайней мере, из четырех бригад Сухопутных войск ВС РФ, а также одна бригада и один артиллерийский полк. Точнее:

10-я бригада специального назначения

34-я мотострелковая бригада

126-я гвардейская бригада береговой обороны

205-я мотострелковая бригада

227-я артиллерийская бригада

140-й артиллерийский полк.

Действия

Теперь, как можно судить только из нескольких опубликованных видео, 29 августа украинская 60-я пехотная дивизия предприняла клешневую атаку из Ивановки и Потемкино в район к югу от крупного опорного пункта русских в Высокополье.

60-я бригада уничтожила БМД-2, захватила Т-72Б3М, БМП-2 и БМД-2 11-й СДБр (часть уничтожена в Гостомеле, должно быть, с тех пор восстанавливалась). Но, очевидно, захватить Высокополье сразу не удалось.

Дальше на восток сообщений о Миролюбовке почти не поступало, за исключением того, что украинцы вошли в село и захватили две БМП-2.

Под Петровкой 128-я дивизия потеряла один Т-72М1, за ним еще один. Затем русские нанесли артиллерийский удар по одной из следующих колонн, подбив 3 Т-72М1/М1Р, плюс несколько грузовиков и БРМ-1К (это из известного видео) — после чего Keystone cops в Москве (так автор называет Министерство обороны России — НВ) поспешили заявить, что 128-я дивизия как минимум «побеждена», если не «уничтожена».

В ответ на это, и достаточно логично, украинцы вызвали свою 45-ю артиллерийскую бригаду, и та обстреляла из артиллерии Любимовку и Крещеновку: в итоге подбили БТР и 2С5 в Любимовке.

Прежде всего, 73-й полк морской пехоты подбил 3 БМД и повредил еще 3 машины у Крещеновки. Это, вероятно, открыло дорогу 60-й и 126-й бригадам дальше на восток: они атаковали БТГ 205-й ОМСБр в Золотой Балке и освободили это место. К 30-му они освободили немного южнее Михайловку, (официально об этом, правда, никогда не сообщалось, и, таким образом, сайт Militaryland.com по-прежнему помечает это место как «под контролем России»).

Тем временем украинцы штурмовали Любимовку с северо-запада, севера и северо-востока, заняли как минимум позиции на ее северной окраине, захватив при этом БМП.

На выходных Генштаб Украины сообщил об «обстреле под Крещеновкой» (еще одно подтверждение того, что Петровка была освобождена). Известно, что Иностранный Легион вошел в Архангельское, но место остается оспариваемым.

В первую очередь: утром 4 сентября 60-я стрелковая дивизия наконец — и «официально» — освободила Высокополье, а «уничтоженная» 128-я стрелковая дивизия сообщила о захвате радара «Силок М1 «(специализировавшегося на отслеживании БПЛА и глушении их сигналов управления и телеметрии).

Даю вам подсказку: такие «штучки», как РЛС «Силок», никогда не держат «в первой линии обороны». Это означает: «уничтоженная» 128-я дивизия должна была прорваться, а затем уйти «вглубь хотя бы на несколько километров» в тыл русских. Хотя понятия не имею, где именно.

Выводы

Кажется, для многих «говорящих голов» все это не имеет значения. Одно-два видео подбитых танков ВСУ — и украинское наступление «провалилось». Сообщение на украинском кликбейт-сайте третьего класса о «по меньшей мере, 9 убитых из 128-й бригады» — это «подтверждение»? «Украинское наступление — это провал, за который пришлось дорого заплатить». Не говоря уже о бесконечных отчетах Keystone cops в Москве — все в стиле «а, мы потеряли еще одно место в Херсоне, но украинские боевики потеряли 1000, 2000, 3000 убитых, а мы контратакуем, проблем нет»…

И все это только потому, что люди слишком ленивы, чтобы заниматься чем-то настолько простым, как онлайн-исследования.

Да, возможно, украинцы не дошли до Москвы, даже до Ростова-на-Дону, по состоянию на 4 сентября, и, положа руку на сердце, я никогда не слышал о Высокополье до того, как украинцы впервые контратаковали его месяц назад. Но вчера утром они освободили мощно укреплённый пункт — и это помимо уничтожения 3−4 русских БТГ и освобождения ещё 4−5 деревень поблизости. И заметьте: это именно этот участок линии фронта, я даже не пытаюсь обсуждать Ингулецкий плацдарм или южный Херсон.

Так что смиритесь с этим и примите это. Да, это очередная из «систематических и медленных/немолниеносных» операций, но «совершенно нормальное предприятие» — для этой войны.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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