Зеленский подтвердил освобождение населенного пункта на Донбассе и еще двух — на юге

4 сентября, 22:16
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Защитники Украины на фронте (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Защитники Украины на фронте (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье, 4 сентября, поблагодарил бойцов 63-го батальона 103-й бригады территориальной обороны за освобождение населенного пункта в Донецкой области.

Также глава государства заявил, что героическими усилиями 42-го отдельного мотопехотного батальона освобождены два населенных пункта на юге Украины. 54-я бригада на направлении Лисичанск-Северск продвинулась вперед и заняла определенные высоты, добавил Зеленский.

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По словам президента, во время заседания Ставки верховного главнокомандующего в воскресенье были заслушаны «хорошие доклады» главнокомандующего ВСУ, руководителя разведки и командующих оперативных направлений.

"…Каждый день делаем все, чтобы вернуть наш флаг на всю нашу территорию, куда зашли оккупанты. Я благодарю всех наших воинов, которые держат и продвигают вперед наши позиции! Спасибо всем, кто помогает обороне Украины! Вместе победим!" — сказал он.

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Ранее в Сети появилась информация, что бойцы Национальной гвардии вместе с 63-м батальоном освободили село Озерное Донецкой области. Также было опубликовано фото украинского флага над пгт Высокополье Херсонской области.

Заместительница министра обороны Анна Маляр в Facebook написала, что события на линии фронта «развиваются по плану», а обо всех подробностях рассказывают в Генштабе и оперативных командованиях.

https://www.youtube.com/embed/iSTPAXGj4Zs
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Нацгвардия Украины Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Наступление Владимир Зеленский Контрнаступление Территориальная оборона Силы территориальной обороны Война России против Украины Терроборона Национальная гвардия Украины (НГУ)

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