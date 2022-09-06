Почему оккупанты запретили пересекать Днепр в Херсонской области — военный эксперт назвал три причины 6 сентября, 18:29 Двое мужчин смотрят на Антоновский мост в Херсоне, 27 июля (Фото:Alexander Ermochenko/REUTERS)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ назвал три причины, по которым оккупанты могли запретить пересекать Днепр в Херсонской области.

Первым вариантом причины такого решения Жданов в эфире Радио НВ назвал желание создать из местных жителей живой щит, взяв людей в заложники и не дав им эвакуироваться до освобождения Херсона.

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«Второй вариант: они боятся проникновения туда наших партизан, движения сопротивления, которое может сегодня развернуться (и на левом берегу мы это наблюдаем очень активно). Там разворачивается настоящая партизанская война. Если она будет очень хорошо организована, это будет почти второй фронт для российских войск. А такую войну еще никто никогда не вытягивал», — сказал военный эксперт.

Третий вариант, по его мнению, — показать собственным рядовым, что им некуда бежать.

«Как в римской армии было: или дерись, или умри. Они для своих тоже делают такой выбор: или ты погибнешь, или иди и сражайся для того, чтобы украинские войска не могли продвинуться к реке Днепр», — объяснил Жданов.

5 сентября в пресс-службе Генштаба ВСУ сообщили, что оккупанты запретили местным жителям в Херсонской области пересекать Днепр — как по мостам, так и с помощью плавсредств.

«В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение», — отмечали в Генштабе.



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