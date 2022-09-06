Приближается битва за Херсон. Как оценивают контрнаступление на юге Украины западные эксперты и что о нем пишут ведущие издания мира 6 сентября, 17:10 Эксклюзив НВ Украинский военный стоит рядом с гаубицей на передовой в Николаевской области (Фото:Oleksandr Ratushniak / REUTERS)

Операции украинских военных в Херсонской области сеют хаос и сбивают с толку оккупантов. Те же пытаются помешать эвакуации растущего количества беженцев. Иностранная пресса анализирует первую неделю контрнаступления ВСУ на юге Украины.

Около 6 утра группа жителей Херсонской области — преимущественно матери с детьми — вместе с водителем-волонтером, который должен был доставить их на подконтрольную Украине территорию, прибыли к паромной переправе через Днепр, организованной возле Антоновского моста . Они ждали до 6:30 вечера, пока оккупанты разрешили им осуществить переправу. На половине пути люди услышали громкий взрыв и увидели пожар от ракеты, которая ударила точно по мосту; паром не задело.

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Это была самая страшная часть двухдневного побега из Херсонской области, рассказывает журналистам интернет-ресурса британского телеканала Sky News 17-летний парень — один из пассажиров парома, который в конце концов добрался до Запорожья вместе с матерью и двумя сестрами. «Было много взрывов, — вспоминает он. — Мы боялись, что даже не сможем выбраться из города».

С началом украинского контрнаступления на юге Украины число женщин с детьми, которые стремятся покинуть Херсон и окрестности, стало расти, констатируют волонтеры. Впрочем, 5 сентября в пресс-службе Генштаба ВСУ сообщили, что российские оккупанты запретили местным жителям пересекать реку Днепр . «В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение», — отметили в ведомстве. В свою очередь эксперты предупреждают: такое ограничение передвижения грозит новым гуманитарным кризисом.

«Все понимают, что близится серьезное сражение за Херсон, — комментирует SkyNews 58-летний водитель из Херсона, который уже около месяца помогает землякам эвакуироваться, — Мы не хотим второго Мариуполя или чего-то подобного. Но если такое произойдет с Херсоном, то зачем ждать в городе? Лучше уехать и переждать за пределами города».

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