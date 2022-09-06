Украинские военные освободили Ольгино в Херсонской области — видео 6 сентября, 09:36 Во время освобождения Ольгино украинские военные захватили там пленных (Фото:Скриншот видео Peter79233966/Twitter)

В ходе контрнаступления на южном направлении украинские военные выбили российских захватчиков из села Ольгино Бериславского района Херсонской области.

Эту информацию подтвердил в эфире Фейгин Live советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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«Да, взяли Высокополье, Ольгино. Потемкино было и так за нами. Это села справа и слева от Высокополья… Набрали там пленных. Это не единственный пункт, который взяли на Херсонском направлении за вчера, но сначала Генштаб пусть скажет», — рассказал представитель ОПУ.

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Кроме того, в соцсетях обнародовали видео, снятое, предположительно, в Ольгино, на котором украинские военные вывешивают государственный флаг на одном из административных зданий.

Контрнаступление ВСУ на Юге продолжается.

Украинские войска удерживаютАнтоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.



И хотя в Генштабе ВСУ информацию о контрнаступлении на южном направлении стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда населенных пунктов, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии, начавшегося 29 августа.

Кроме того, украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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