Придется подождать. Эксперт спрогнозировал, когда Украина начнет зимнее контрнаступление 18 декабря, 10:53 ВСУ готовят новую контрнаступательную операцию (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Украинской армии нужно время, чтобы перегруппироваться, переоснаститься и спланировать предстоящую крупномасштабную операцию. Об этом говорится в колонке директора Института современной войны в Вест-Пойнте (США) Лиама Коллинза.



Украине понадобилось шесть месяцев, чтобы перейти в контрнаступление, до этого она была сосредоточена исключительно на обороне, напоминает он.

«Одна из причин — то, что Украине пришлось ждать несколько месяцев прибытия на ее базы обещанной западной помощи. На мой взгляд, существенным фактором является длительный срок, необходимый для планирования крупных контрнаступлений и размещения снабжения, оборудования и сил», — отметил директор института.

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ВСУ проводили контратаки в Харьковской и Херсонской областях поочередно, что свидетельствует о том, что боевой силы для одновременной организации даже двух крупномасштабных контратак не хватает.

«Украине нужно время, чтобы перегруппироваться, переоснаститься и спланировать свою предстоящую крупномасштабную операцию. Таким образом, кажется разумным, что придется подождать по меньшей мере от 30 до 45 дней, а то и больше, прежде чем она будет готова к следующему контрнаступлению, которое произойдет в разгар зимы», — прогнозирует Коллинз.

Атаковать зимой непросто, но движение по бездорожью весной может стать вообще невозможным, как выяснили россияне во время своего вторжения и продвижения по грязи и мокрой местности.

«Кажется разумным заключить, что Украина, возможно, захочет начать свое следующее контрнаступление, пока земля еще замерзла, а боевой дух российских войск находится на самой низкой отметке с момента вторжения», — резюмировал эксперт.

Россия напала на Украину 24 февраля. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города. В настоящее время российскими оккупантами захвачена часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ осенью перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона самая сложная ситуация сохраняется в Донецкой области.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что ВСУ готовятся к большой военной операции на одном из направлений, которая уже «на подходе».

Советник министра обороны Украины Юрий Сак подчеркнул, что Украина начнет освобождать временно оккупированные территории, когда улучшатся погодные условия.

«У нас есть пара сюрпризов для нашего врага», — подчеркнул советник.