В разгар зимы. Чего ждать от Украины и России на фронте — сценарий развития событий 17 декабря, 09:03 Эксклюзив НВ

Только одна сторона в этой войне может выполнять эффективные боевые маневры. Поэтому я считаю, что украинцы попытаются начать контрнаступление в конце зимы

Учитывая, что российские войска роют окопы, чтобы подготовиться к ожидаемому зимнему противостоянию, легко сделать вывод, что боевые действия в Украине замедлятся до тех пор, пока весной не оттает земля.

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Но свидетельства с украинских полей сражений указывают на другую траекторию развития.

Как профессиональный офицер спецназа США, проводивший полевые исследования войн 2008 и 2014 годов в Грузии и Украине, я считаю, что эта война продемонстрировала, что только одна сторона, украинцы, может выполнять эффективные боевые маневры. Я считаю, что украинцы попытаются начать широкомасштабное контрнаступление в конце зимы, когда земля все еще замерзшая.

Влияние зимы на войну

Исторически так сложилось, что зимой темп боевых действий замедляется.

Оружие и прочее снаряжение может замерзнуть на сильном морозе, а стрелять из оружия в толстых перчатках гораздо сложнее. Более короткие дни тоже являются замедляющим фактором. Несмотря на технический прогресс, большая часть боевых действий во время этой войны происходила днем.

Но эта зима для украинских военных может быть иной.