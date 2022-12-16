Наступление ВСУ возобновится, когда улучшатся погодные условия — советник главы Минобороны 16 декабря, 17:39 В Минобороны предупредили, что война далека от завершения (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

Наступление ВСУ возобновится, когда улучшатся погодные условия, сообщил советник министра обороны Украины Юрий Сак.

В интервью для ВВС Сак отметил, что российский диктатор Владимир Путин все еще хочет контролировать всю Украину, а война далека от завершения.

Он подчеркнул, что Украина начнет освобождать временно оккупированные территории, когда улучшатся погодные условия.

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«У нас есть пара сюрпризов для нашего врага», — подчеркнул советник.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный уверен, что победить Россию в развязанной ею полномасштабной войне возможно. Также он заявлял, что ВСУ готовятся к крупной военной операции на одном из направлений, которая уже «на подходе».

По мнению министра обороны США Ллойда Остина, зимой у защитников Украины будет преимущество на фронте. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес советовал Украине «продолжать давление» на поле боя и в течение зимы.