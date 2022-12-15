Аналитик CIT оценил возможность наступления ВСУ на Запорожском направлении 15 декабря, 18:56 Возможность наступления украинских военных будет зависеть от погоды, рассказал аналитик CIT Кирилл Михайлов (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ оценил возможность наступления Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

Как рассказал Михайлов Радио НВ, если предположить, что наступление ВСУ на Запорожском направлении возможно, то их действия в Мелитополе напоминают подготовку поля боя, похожую на ту, которая проходила в Херсоне и его окрестностях до деоккупации города.

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По его словам, в этом случае действия украинских военных направлены на то, чтобы разрушить поставки и структуру командования оккупантов, что должно облегчить действия сухопутных сил, если они пойдут в наступление - освобождать оккупированную часть Запорожской области.

Также аналитик CIT сообщил, что Запорожское направление — одно из двух очевидных направлений, где украинские силы могут развивать наступление (второе из них — линия Сватово-Кременная, где наступательные действия продолжаются уже давно).

Михайлов высказал мнение, что, скорее всего, на Запорожском направлении не успели построить такие же серьезные фортификационные сооружения, как в Луганской области, потому что фронт там очень длинный.

«И, скорее всего, он оборудован фортификационными сооружениями только на каких-то стратегических направлениях. Например, город Мелитополь, что соответственно дает возможность украинским мобильным механизированным силам как-то обходить и создавать так называемые котлы, окружать россиян, или заставлять их отходить. Это то, что мы наблюдали в Харьковской области, в определенной степени и в Херсонской области тоже. Теоретически это повторить возможно», — сказал он.

В то же время, аналитик CIT отметил, что для развития наступления на Запорожском направлении необходимо дождаться, когда замерзнет почва, что будет способствовать движению колесной техники, поставляемой Украине западными партнерами, и грузовиков, подвозящим топливо и боеприпасы, без которых невозможны никакие глубокие наступательные действия.

15 декабря издание The Economist опубликовало интервью с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, заявившим, что Вооруженные силы Украины готовятся к большой военной операции на одном из направлений, которая уже «на подходе».