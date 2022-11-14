Украинские военные освободили уже 12 населенных пунктов в Луганской области — глава ОВА

14 ноября, 09:02
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В Луганской области ВСУ освободили уже 12 населенных пунктов (Фото:Генштаб)

В Луганской области ВСУ освободили уже 12 населенных пунктов (Фото:Генштаб)

В Луганской области украинские военные освободили уже 12 населенных пунктов.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Продвижение идет непросто, каждый метр Луганщины дается очень тяжело. Время было у россиян подготовиться и свезти большое количество мобилизованных», — отметил он.

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По словам Гайдая, Белогоровка находится под постоянными обстрелами со стороны российской армии, мобилизованных и зеков. Он добавил, что «от села уже ничего не осталось».

Однако наличие современного дальнобойного оружия позволяет украинским артиллеристам поражать склады боеприпасов и другие вражеские объекты глубоко в тылу армии РФ. Гайдай сообщил, что в Луганске возник «хлопок».

Ранее сообщалось, что армия РФ несет огромные потери в районе Сватово, в связи с чем на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованны россиян, которые требуют вернуть выживших домой.

https://www.youtube.com/watch?v=WsxlRgfkHDQ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сергей Гайдай Война России против Украины

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