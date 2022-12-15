«Уже на подходе». ВСУ готовят новую крупную операцию — Залужный 15 декабря, 16:28 Валерий Залужный (Фото:Валерий Залужный/Facebook)

Вооруженные силы Украины готовятся к крупной военной операции на одном из направлений, которая уже «на подходе». Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью The Economist.



Он рассказал, что украинская армия уже провела ряд операций и поняла: главное не бояться российских оккупантов, с которыми надо бороться «здесь и сейчас, ни в коем случае не откладывая». Однако, по его словам, для этого нужны ресурсы.

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«С такими ресурсами я не могу проводить новые крупные операции, хотя мы сейчас работаем над одной из них. Она уже на подходе, но вы ее еще не видите. Мы используем гораздо меньше снарядов», — сказал Залужный.

Пересказывая разговор с главой штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином, он сказал: количество снарядов ограничено не только в ВСУ, но и в армиях западных союзников Украины. Они дорогие, а если их использовать слишком много, Европе «не на что будет жить».

Залужный не стал отвечать на вопрос, сдерживают ли союзники Украину от наступления на Крым. По его словам, чтобы добраться до границ Крыма, сегодня ВСУ нужно преодолеть расстояние 84 км до временно оккупированного Мелитополя, откуда можно будет вести огонь по Крымскому перешейку.