Контрнаступление на юге Украины: ВСУ вышли на рубеж по правому берегу Днепра, освобождены уже почти 200 населенных пунктов — Генштаб 17 ноября, 14:59 Генштаб озвучил результаты контрнаступления ВСУ на юге Украины (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В ходе контрнаступления на юге Украины ВСУ уже вышли на рубеж по правому берегу реки в Херсонской области, освобождены почти 200 населенных пунктов.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

«В ходе проведения наступательной операции наши войска вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, освободили до 5580 кв. км нашей территории и 198 населенных пунктов», — отметил он.

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На прошлой неделе РФ объявила о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона и правобережной части области. На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

11 ноября в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными местными жителями.

В оперативном командовании Юг сообщали, что логистика оккупантов на левом берегу Днепра находится под огневым контролем ВСУ.

В Генштабе ВСУ сообщили, что РФ может перебросить свои войска после бегства с правого берега Херсонской области на Донбасс, для того, чтобы взять под контроль Донецкую область. Также российские оккупанты могут усилить позиции на луганском и запорожском направлениях.