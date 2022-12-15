Войска РФ готовят призывников к новому наступлению, могут вновь атаковать уже в феврале — Резников

15 декабря, 18:13
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что новое российское наступление может произойти уже в феврале следующего года.

В интервью Guardian министр сообщил, что новая партия мобилизованных россиян может быть лучше подготовлена, чем те, кто уже находится на поле боя в Украине.

«Вторая часть мобилизованных, примерно 150 000 человек, начала свои тренировочные курсы в разных лагерях. Они готовятся минимум три месяца. Значит, следующую волну наступления пытаются начать скорее всего в феврале, как и в прошлом году. Это их план», — сказал он.

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Резников также описал основную тактику российских командиров как «мясорубку», когда они бросают в бой как можно больше тел в надежде, что они сокрушат меньшую украинскую армию.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

Залужный отмечал, что наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси, также он не исключает атаки на южном направлении.

По данным Американского института изучения войны, в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Войска РФ Наступление Алексей Резников

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