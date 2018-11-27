"Я сам прошел через это в 2014 году". Командующий ВМС обратился к захваченным РФ украинским морякам

Командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко обратился к украинским военным морякам, захваченным в плен Россией в Керченском проливе.
Обращение адмирала размещено в Facebook ВМС Украины.
"Побратимы, я понимаю, как вам сейчас тяжело. Все военные моряки ВМС с пониманием относятся к так называемым свидетельствам, которые от вас сейчас требуют предоставить, ведь методы работы спецслужб РФ не является секретом. Я сам прошел через это в 2014 году и хорошо знаю, что такое быть в плену и что стоит за сказанными вами словами во время допроса.
Сейчас моя важнейшая задача - это вернуть вас домой. Украина предпринимает все возможные усилия для освобождения вас из плена... Вы действовали законно, профессионально, в соответствии с нормами международного морского права и действующих договоров. Закон, право на нашей стороне. И это понимает весь мир.
Испытывать страх - это нормально, главное - верить в свою силу духа, беречь достоинство и понимать, что за вами стоит вся Украина, весь цивилизованный мир. Я горжусь каждым из вас. Спасибо за преданность Родине и знайте, что мы делаем все для вашего возвращения в семьи, которые ждут встречи с вами", - говорится в письме Воронченко.
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Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 (по версии россиян - 24) украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.
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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.
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