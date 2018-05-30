Гройсман и Климкин прокомментировали убийство Бабченко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировали гибель российского журналиста Аркадия Бабченко, которого застрелили в Киеве вечером 29 мая.

Гройсман допустил причастность РФ к убийству журналиста, отметив, что Бабченко был "настоящим другом Украины".

"Убежден, российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности. Настоящий друг Украины, который рассказывал миру правду про российскую агрессию. Убийцы должны быть наказаны!", - заявил Гройсман.

В свою очередь глава МИД Павел Климкин заявил, что пока рано делать выводы о том, кто стоит за убийством журналиста, передает Интерфакс-Украина.

"Слишком рано говорить кто за этим стоит, однако понимание аналогичных случаев заставляет нас думать о том, что Россия использует и другие виды тактики для дестабилизации Украины, в частности, проводит теракты, подрывную деятельность и политические убийства", - заявил Климкин.

Напомним, что 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры. Следственный комитет Российской Федерации начал расследование убийства. Также ОБСЕ призвала украинские правоохранительные органы немедленно расследовать преступление.

В полиции сообщили, что очевидная версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.