«Каждый раз, как освобождаем города от россиян». Кулеба предположил, что в Херсоне могут найти пыточные и массовые захоронения

12 ноября, 15:29
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Флаг Украины в центре Херсона (Фото:most.ks.ua)

Флаг Украины в центре Херсона (Фото:most.ks.ua)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после освобождения Херсона Украина может найти свидетельства новых военных преступлений российских оккупантов, как это было после деоккупации территорий Киевской и Харьковской областей.

Об этом он сказал во время визита в Камбоджу, где проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), пишет CNBC News.

Кулеба подчеркнул, что Украина выигрывает битвы на земле, но война продолжается.

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«Каждый раз, когда мы освобождаем часть нашей территории, когда мы заходим в освобожденный от российской армии город, мы находим пыточные и массовые захоронения с мирными жителями, замученными и убитыми российской армией во время оккупации этих территорий», — заявил глава МИД.

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Он добавил, что «с такими людьми говорить нелегко», но, по его словам, каждая война заканчивается дипломатией, и «Россия должна подойти к переговорам добросовестно».

11 ноября глава Николаевской области Виталий Ким заявил, что почти весь регион освобожден от российских оккупантов — под оккупацией остается часть Кинбурнской косы. В освобожденной Снегиревке обнаружили пыточную россиян, где, по данным полиции, пытали людей.

Накануне ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ освобождают город. По его словам, Херсон еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны говорят, что зачистка города может занять несколько недель.

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Всего по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже дошли до реки Днепр в отдельных районах Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=ZHRdcP7d0Yk
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Херсон Камбоджа Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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