Почему так быстро сдали юг? НВ реконструировал события первых дней войны, приведших к потере огромной территории от Николаева до Мариуполя 11 ноября, 14:18 Эксклюзив НВ Трагедия февраля: Наступление российских войск со стороны Крыма было самым успешным для РФ. Однако при этом армия оккупантов сама себя загнала в тупик (Фото:DR)

НВ с помощью свидетельств очевидцев — военных и гражданских, попытался восстановить историю того, как украинские силы всего за неделю российского вторжения потеряли Херсон, Мелитополь, Бердянск, и поставили под угрозу Николаев и Мариуполь.

9 ноября глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу, прямо перед телекамерами отдал публичный приказ командующему оккупационной группировкой в Украине начать отступление из Херсона. Это не значило, что россияне, которые на правом берегу Днепра усилиями ВСУ оказались в ловушке, тут же оставили город, — украинцы освободили его 11 ноября. Но так подошла к финальной развязке история, продолжавшаяся 9 месяцев, — со 2 марта, даты полного захвата областного центра вышедшими из Крыма подразделениями «второй армии мира».

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В военном смысле события, произошедшие в херсонских степях всего лишь за одну неделю, охватившую самый конец зимы и самое начало весны 2022 года, стали крупнейшим провалом Украины в полномасштабной войне с РФ.

Тогда за считанные дни россияне установили контроль над огромными территориями, захватили важные порты, перекрыли ключевую водную артерию, взяли в свои руки вопрос поставок днепровской воды в Крым. И, что самое главное, пробили вожделенный «сухопутный коридор» на оккупированный полуостров.

Хотя еще незадолго до вторжения президент Владимир Зеленский и его команда уверяли, что выходы на север из аннексированного Кремлем Крыма надежно заминированы и заблокированы.

Материалы и интервью на тему «Почему и кто сдал юг» стали появляться в отечественной прессе уже через несколько недель после потери большей части прилегающих к Черному и Азовскому морям территорий. Заслуженные генералы, командиры попавшего из-за стремительного наступления врага с юга в окружение полка Азов, оппозиционные политики и блогеры, журналисты, — несмотря на военное время и нежелание раздувать внутреннее противостояние, они все же задавались этими вопросами. И выражали надежду, что после победы нужно будет обязательно ответить на них.

Да и власть понимает, что «южная» тема потенциально будет для нее самой сложной. За провалы на юге Зеленский уже уволил не только ряд представителей силовых структур региона, но и своего старого товарища — главу СБУ Ивана Баканова.

НВ с помощью свидетельств и интервью очевидцев — военных и гражданских, а также экспертов попытался реконструировать события, приведшие к потере Херсона и всей южной части днепровского левобережья.

Почти блицкриг

Ранним и теплым утром 24 февраля — на градуснике было плюс шесть, а на часах 3:45, — тишину над КПП Каланчак, расположенным на перешейке возле админграницы с оккупированным Крымом, разорвала автоматная очередь. За ней с той же стороны прозвучала вторая. А немного погодя подключился крупнокалиберный пулемет. Это пограничники открыли предупредительный огонь по нарушителям, двигавшимся с юга. Но тех было слишком много и украинцам прошлось отступить. А на КПП появилась колонна военной техники с намалеванными от руки белыми диагональными полосами спереди и на бортах, или с такими же небрежными и белыми буквами «z».