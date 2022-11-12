«Занимались ужасающими пытками». В Снегиревке обнаружили пыточную оккупантов

12 ноября, 06:50
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Пыточна в Снегиревке (Фото:t.me/yigal_levin/)

Пыточна в Снегиревке (Фото:t.me/yigal_levin/)

После освобождения от оккупантов в Снегиревке Николаевской области была обнаружена пыточня. Там содержали и издевались над гражданскими.

Об этом сообщил офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

«Пыточная в Снегиревке, где рашисты пытали украинцев и украинок», — написал он.

По информации пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, российские солдаты в Снигиревке «занимались беззаконием и ужасающими пытками» в разрушенном здании отдела полиции.

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«Впереди много работы — как по установлению закона и привлечению каждого виновного к ответственности, так и к восстановлению разрушенных зданий», — высказался начальник ГУ Нацполиции Сергей Шайхет.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Николаев Николаевская область Война в Украине Война России против Украины Снигиревка

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