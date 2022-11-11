Почти вся Николаевская область освобождена — Ким 11 ноября, 20:11 Под оккупацией остается часть Кинбурнской косы (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Почти вся Николаевская область вернулась под контроль Украины, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В Telegram он уточнил, что под оккупацией остается часть Кинбурнской косы. На ней расположены три населенных пункта, которые относятся к Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.

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Оккупированная часть Николаевской области / Фото: Скриншот DeepState

«Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена», — пишет он.

Ким добавил, что водовод, который обеспечивал подачу воды в Николаев, под контролем ВСУ, но еще не разминирован.

«Буду в ближайшее время знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Нико», — пишет глава ОВА.

10 ноября украинские военные вернули контроль над населенным пунктом Снигиревка Николаевской области. Ким призвал жителей не спешить возвращаться в освобожденные города и села на юге Украины.

Вечером, 11 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон.