Почему иранские ракеты могут стать большой проблемой для ПВО — Жданов 24 октября, 16:13 Иранские ракеты Zolfaghar могут продать России (Фото:Tasnim News Agency)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ рассказал, почему иранские ракеты Zolfaghar и Fateh-110 класса земля — земля, которые, по данным СМИ Иран намерен поставлять России, могут стать большой проблемой для украинской ПВО.

«Эти ракеты имеют особенности: у них отрицательная главная часть и она отделяется от ракеты на конечном участке траектории. Думаю, на сегодняшний день нет даже практических испытаний по способности современных противоракетных средств, таких, как IRIS-T или NASAMS, перехватывать эти ракеты. Это для нас будет проблемой», — заявил Жданов в эфире Радио НВ.

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Он добавил, что Fateh-110 летит на 300 километров.

«Судя по предыдущим годам, летящие на такие расстояния ракеты очень тяжело перехватываются. Почему? Потому что время полета очень маленькое, и реакция систем ПВО или ПРО должна быть мгновенной для того, чтобы успеть запустить противоракету», — объяснил военный эксперт.

18 октября агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных иранских чиновников и двух иранских дипломатов сообщило, что Иран готовится предоставить РФ ракеты «земля-земля».

Пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что у Украины пока нет средств для борьбы с такими ракетами.

