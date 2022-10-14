Пока четыре. Главные характеристики систем ПВО HAWK, которые получит Украина — инфографика НВ 14 октября, 17:04 ПВО HAWK на параде в Румынии, 2008 год (Фото:nicubunu via Flickr)

13 октября стало известно, что Испания передаст Украине четыре пусковые установки ПВО HAWK.

Министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter поблагодарил свою испанскую коллегу Маргариту Роблес за быстрый ответ на украинский запрос и отметил, что Украина получит еще больше таких систем.

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НВ собрал основные характеристики установки HAWK в инфографике.

Зенитно-ракетный комплекс MIM-23 HAWK (в переводе с английского «hawk» означает «ястреб») находится на вооружении США с 1960 года. Его самые новые версии I-HAWK, HAWK XXI.

Установки HAWK производит компания Raytheon Technologies.

Ракеты комплекса HAWK наводятся полуактивным радарным способом, вероятность уничтожения захваченной ими цели — 85%.

Инфографика: НВ

Максимальная дальность HAWK — 40 км, максимальная высота, на которую могут подниматься ракеты — 18 км, минимальная — 30 м.

В комплекс HAWK входят

командный пункт;

обзорная РЛС;

маловысотная РЛС;

радар подсветки цели;

пусковая установка с тремя ракетами.

Основные характеристики ракет HAWK:

вес: 590−630 кг;

масса боеголовки: 54−74 кг;

длина: 5,08 м;

диаметр: 0,37 м;

размах крыльев: 1,19 м.

