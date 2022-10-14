Пока четыре. Главные характеристики систем ПВО HAWK, которые получит Украина — инфографика НВ
ПВО HAWK на параде в Румынии, 2008 год (Фото:nicubunu via Flickr)
13 октября стало известно, что Испания передаст Украине четыре пусковые установки ПВО HAWK.
Министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter поблагодарил свою испанскую коллегу Маргариту Роблес за быстрый ответ на украинский запрос и отметил, что Украина получит еще больше таких систем.
НВ собрал основные характеристики установки HAWK в инфографике.
Зенитно-ракетный комплекс MIM-23 HAWK (в переводе с английского «hawk» означает «ястреб») находится на вооружении США с 1960 года. Его самые новые версии I-HAWK, HAWK XXI.
Установки HAWK производит компания Raytheon Technologies.
Ракеты комплекса HAWK наводятся полуактивным радарным способом, вероятность уничтожения захваченной ими цели — 85%.
Максимальная дальность HAWK — 40 км, максимальная высота, на которую могут подниматься ракеты — 18 км, минимальная — 30 м.
В комплекс HAWK входят
- командный пункт;
- обзорная РЛС;
- маловысотная РЛС;
- радар подсветки цели;
- пусковая установка с тремя ракетами.
Основные характеристики ракет HAWK:
- вес: 590−630 кг;
- масса боеголовки: 54−74 кг;
- длина: 5,08 м;
- диаметр: 0,37 м;
- размах крыльев: 1,19 м.