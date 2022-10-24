Украинские силы все эффективнее сбивают иранские дроны Shahed-136 — британская разведка

24 октября, 09:08
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Украинские силы все эффективнее сбивают дроны Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Украинские силы все эффективнее сбивают дроны Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

По данным британской разведки, украинские силы все успешнее сбивают иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые применяют оккупационные войска РФ.

В сводке в Twitter ведомство приводит заявления официальных лиц, в том числе президента Владимира Зеленского, которые сообщали, что удается сбивать до 85% таких дронов.

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«Эти беспилотные летательные аппараты медленные, шумные и летают на малых высотах, что позволяет легко атаковать одиночные летательные аппараты обычными средствами ПВО», — говорится в сообщении.

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Россия, вероятно, расходует большое количество дронов Shahed-136, чтобы преодолевать все более эффективную систему ПВО Украины.

Скорее всего, они используются в качестве замены российскому высокоточному оружию большой дальности, дефицит которого становится все ощутимее, добавили в разведке.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Великобритания Иран Беспилотники Дроны Война России против Украины Shahed-136

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