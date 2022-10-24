Украинские силы все эффективнее сбивают иранские дроны Shahed-136 — британская разведка 24 октября, 09:08 Украинские силы все эффективнее сбивают дроны Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

По данным британской разведки, украинские силы все успешнее сбивают иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые применяют оккупационные войска РФ.

В сводке в Twitter ведомство приводит заявления официальных лиц, в том числе президента Владимира Зеленского, которые сообщали, что удается сбивать до 85% таких дронов.

Видео дня

«Эти беспилотные летательные аппараты медленные, шумные и летают на малых высотах, что позволяет легко атаковать одиночные летательные аппараты обычными средствами ПВО», — говорится в сообщении.

Россия, вероятно, расходует большое количество дронов Shahed-136, чтобы преодолевать все более эффективную систему ПВО Украины.

Скорее всего, они используются в качестве замены российскому высокоточному оружию большой дальности, дефицит которого становится все ощутимее, добавили в разведке.



Инфографика: НВ