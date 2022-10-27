Бартер на $5 млрд. Как России удалось заполучить иранские дроны и ракеты для атак на Украину — эксперт 27 октября, 16:57 Иран, предположительно, предложил России более сложные беспилотники и ракеты в обмен на самолеты и сирийские базы (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS/File Photo)

Давление Запада заставило Египет отказаться от контракта на поставку российских Су-35, и Москва пообещала самолеты Ирану. Взамен страна-агрессор получит беспилотники и баллистические ракеты иранского производства, рассказал в интервью НВ директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.



Дефицит высокоточных ракет Россия уже пытается компенсировать низкотехнологичными иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, надеясь наладить их собственное производство. Более того, информация о поставках Ираном более сложных беспилотников, а также баллистических ракет приобрела реальные очертания, утверждает Сунгуровский.

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«На днях появилась информация, что у России был контракт с Египтом на продажу нескольких десятков истребителей Су-35, в результате Каир под давлением Запада от этого контракта отказался и он перешел в руки Ирана. Вот такой, грубо говоря, бартер на $5 млрд. За обещание предоставить Тегерану истребители РФ получит дроны. Уже и цифра озвучивалась в 2400 дронов. А вдобавок к ним будут еще и ракеты», — прогнозирует он.

По мнению эксперта, кроме истребителей страна-агрессор могла пообещать Ирану передачу тех военных баз в Сирии, откуда она выводит войска.

«Тегерану это очень выгодно. Это ведь не только базы, но и территории, на которых он устанавливает свой контроль. Вдобавок к этому РФ могла еще „торгануть“ своим правом вето. И если в Совете Безопасности ООН будут рассматривать иранский вопрос, то Россия сможет его затормозить», — говорит Сунгуровский.

По его словам, если Западу не удастся остановить поставки иранских вооружений в РФ, то Украине придется тяжело.

«Это будет серьезная нагрузка на нашу ПВО, которая сейчас работает сверх своих усилий. Да, Украине уже предоставили [немецкий ЗРК] IRIS-T, есть надежда, что появятся комплексы NASAMS. Они, конечно, облегчат нашу судьбу, но физически не в состоянии закрыть всю территорию Украины. Поэтому нам придется поднапрячься, запастись терпением и психологическим иммунитетом на случай обострения ситуации», — резюмировал эксперт.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за передачи оружия РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-агрессор предложила «нечто важное» Ирану в обмен на дроны и контракт на баллистические ракеты.

Ряд министров иностранных дел стран ЕС призвали к введению новых санкций против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к российской агрессии.

В МИД Ирана заявили, что страна не имеет отношения к дронам-камикадзе, которые Россия использует для ударов по украинским городам и объектам инфраструктуры, и готова направить в Украину военных экспертов для расследования обвинений в поставке оружия стране-агрессору.