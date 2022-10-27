Украина запросила у Италии комплексы ПВО SAMP-T — Зеленский 27 октября, 15:48 Зеленский надеется, что правительство Италии одобрит передачу Украине комплексов SAMP-T (Фото:MILINME MYJPO/Flickr)

Украина запросила у Италии комплексы ПВО SAMP-T для защиты неба от атак российских оккупантов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

«На сегодняшний день это для нас самый приоритет. Вы знаете, почему. Потому что мы хотим, чтобы наши люди вернулись домой из-за границы, чтобы их дети могли пойти в школу, университет. Но без безопасности, без ПВО мы не можем это обеспечить. Очень немногие страны производят ПВО — не только имеют, но и производят. Италия вместе с Францией и Германией производит комплекс SAMP-T. И мы в них нуждаемся. Это мой сигнал», — пояснил он.

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Зеленский добавил, что Киев уже сообщил правительству Италии о своих потребностях и надеется на положительное решение.

Президент также выразил уверенность, что отношения между Италией и Украиной будут только крепнуть.

«Думаю, мы строим новый уровень отношений между Украиной и Италией. Это происходило во время правления Марио Драги. Это стало возможным благодаря ему и итальянскому обществу. Мы построили очень сильные, крепкие отношения. И я не хочу их разрушить. И я сказал это Джорджи, она ответила: «Да, конечно. Я действительно поддерживаю вас и хочу иметь отношения на таком же высоком уровне, какой был. И тоже не хочу их разрушать», — рассказал он.

Зеленский добавил, что провел только один телефонный разговор с новым премьер-министром Италии Джорджой Мелони, во время которого пригласил ее в Киев. По словам президента, она согласилась.

Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.

От США Украина ожидает поставок систем ПВО NASAMS уже к концу этого месяца.

Также в Украине уже функционирует немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T.



